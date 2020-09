Sardegna: percepiva reddito cittadinanza senza diritto, segnalato da Gdf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Percepiva il reddito di cittadinanza nonostante una situazione patrimoniale immobiliare sopra i limiti previsti dalla legge e, conseguentemente, essere privo del diritto ad accedere alla concessione dell'invocato beneficio. Nei guai è finito un soggetto residente a Villacidro, nel Medio Campidano, che i finanzieri del Comando provinciale di Cagliari hanno individuato e segnalato sia alla Procura della Repubblica di Cagliari per aver indebitamente percepito una somma complessiva pari a 13.610 euro, che all'Inps per il recupero dell'indebito percepito. Dall'inizio dell'anno i Finanziari del Comando Provinciale di Cagliari hanno scoperto 270 i casi di irregolarità per un importo indebitamente percepito pari a oltre 938.000 euro complessivi. (Rsc)