Piemonte: a Biella nasce la biblioteca virtuale della salute, la Regione stanzia 1,7 milioni

- La Giunta Regionale del Piemonte ha finanziato per il 2020, il 2021 e il 2022 la Bilblioteca Virtuale della Salute, che sarà gestita dall’Asl di Biella. Si tratta di un investimento molto importante sia per il territorio biellese che per tutta la Regione, in quanto alla biblioteca potranno accedere tutti i professionisti della Sanità presenti in Piemonte. Un progetto sul quale, a giudicare dalle cifre messe in campo, la Regione crede parecchio: per il 2020 è stato infatti stanziato un milione e 700mila euro comprensivi di un milione e mezzo per l’acquisto di periodici e banche dati bibliografiche e giuridiche, risorse umane dedicate con formazione specialistica, beni strumentali, software di gestione dei contenuti e circa 200mila euro per risorse dedicate agli studenti dei corsi di laurea in professioni sanitarie tirocinanti presso le Asl regionali. Per il prossimo anno, invece, le risorse messe a disposizione ammontano a un milione e 600mila euro, mentre per il 2022 l’investimento sarà di un milione e 400mila euro. L’assessore alla Sanità sottolinea che la Biblioteca Virtuale per la Salute del Piemonte è uno strumento di supporto all’attività degli operatori della Sanità piemontese. La qualità delle cure, la loro appropriatezza, l’indipendenza di giudizio su prodotti e farmaci, la conoscenza delle novità terapeutiche, il progresso professionale, la razionale programmazione e gestione dei servizi sanitari sono strettamente connessi con la possibilità di ricerca e di approfondimento scientifico da parte di tutto il personale della Sanità. La Biblioteca offre periodici elettronici e banche dati tra i quali non mancano le più prestigiose e qualificate riviste specialistiche del mondo, per consentire ai professionisti di ricercare progressi e significati nella letteratura scientifica, sui temi della salute e dell’ambiente. Inoltre si propone di promuovere la medicina basata sulle evidenze e di contribuire alla formazione nel campo della ricerca bibliografica e della valutazione critica della letteratura scientifica. Compito della Biblioteca è anche quello di raccogliere, organizzare e valutare le principali fonti informative e i documenti disponibili in rete. (segue) (Rpi)