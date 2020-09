Pescara: la "Campagna amica in bici" di Coldiretti fa tappa al mercato di via Paolucci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cicloamatori appassionati e consumatori incuriositi questa mattina al mercato di "Campagna amica" di Pescara per la manifestazione promossa da Coldiretti in collaborazione con la Federazione italiana ambiente e bicicletta. In occasione della "Campagna amica in bici" gli amanti delle due ruote, partendo dal mercato di via Paolucci, hanno effettuato un breve giro di ricognizione intorno alla città per ritornare ai nastri di partenza dopo circa un'ora. Qualche minuto di ristoro con degustazioni di "ortaggi da bere" preparati dagli agrichef del mercato e una passeggiata tra i banconi per la "spesa guidata tra i contadini". "Un'iniziativa – dice Coldiretti Pescara – per unire lo sport alla sana alimentazione che ha suscitato la curiosità di molti consumatori il mercato di Via Paolucci si conferma un luogo di aggregazione per scoprire le tradizioni contadine, la corretta alimentazione e nuovi spunti di riflessione". (Gru)