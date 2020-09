Campania: Coldiretti, dalla Regione sei milioni di euro per gli agriturismi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Via libera alla modifica al Psr che l'assessorato eegionale all'Agricoltura della ha inviato alla Commissione, fortemente sostenuta da Coldiretti Campania, a favore degli agriturismi". Lo ha comunicato in una nota Coldiretti: "Il decreto 193, infatti, ha dato il via al bando della tipologia 21.1.1, del valore di 6 milioni di euro, a sostegno alle aziende agricole agrituristiche, alle fattorie didattiche e all'agricoltura sociale. Il bando prevede l'elargizione di un bonus una tantum per ciascuna impresa agrituristica, regolarmente attiva al 31 gennaio 2020". E quindi: "Lo strumento di sostegno è modulato in base ai seguenti criteri: 7.000 euro alle aziende agrituristiche con attività di alloggio e di ristorazione, 6.500 euro a quelle con attività di solo alloggio o sola ristorazione, 6.500 euro con attività sociale, 6.000 euro con attività didattiche. Il termine ultimo per il rilascio della domanda di sostegno sul portale Sian è fissato alle ore 16 del giorno 19 ottobre 2020. Le pratiche possono essere svolte presso gli uffici territoriali di Coldiretti in tutta la Campania". (segue) (Ren)