- Il candidato unitario del Movimento 5 Stelle e del centrosinistra in Liguria, Ferruccio Sansa, ha votato questa mattina al seggio dell’Istituto Marsano di Sant’Ilario a Genova, accompagnato dalla famiglia prima di recarsi in chiesa per la prima comunione del figlio minore. (Com)