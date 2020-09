Sardegna: irrigava piantagione cannabis, pregiudicato 51enne arrestato ad Illorai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 51enne originario di Orotelli, S.L., è stato arrestato dai Carabinieri dopo essere stato sorpreso ad irrigare una piantagione di 321 piante di cannabis nel territorio di Illorai, nel sassarese. La piantagione, che è stata sequestrata, si trova in una zona particolarmente impervia in località S'Ena e S'Acca, ed è stata individuata grazie ad un'osservazione aerea compiuta dai militari. Assieme al 51enne, pregiudicato e già affidato in prova ai servizi sociali, è stato denunciato anche un altro allevatore di 46 anni, proprietario di un ovile limitrofo al campo di cannabis, ritenuto suo complice. (Rsc)