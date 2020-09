Napoli: Amitrano (M5s), candidato condiviso per amministrative no spartizione col Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il futuro candidato sindaco di Napoli dovrà essere individuato attraverso un percorso condiviso, partecipato e trasparente. La terza città d'Italia e la più importante del Meridione merita un programma di altissimo livello e persone capaci di interpretarlo al meglio. Il suo futuro non puo' essere derubricato a mera questione di spartizione politica". Lo ha affermato in una nota il deputato M5s Alessandro Amitrano, in replica alle parole del vicesegretario Pd Andrea Orlando. "Certo, iniziare così vuol dire cominciare col piede sbagliato". (Ren)