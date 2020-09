Sardegna: riqualificazione litorale Poetto, a Quartu Sant'Elena progetto da tre milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Quartu Sant'Elena via libera al bando per la progettazione dell'intervento sul litorale, con riferimento in particolare alla riqualificazione della fascia retrodemaniale, finanziato dal Patto per lo sviluppo della Città metropolitana di Cagliari per un valore complessivo di 3 milioni di euro. Con il progetto del litorale Poetto l'amministrazione comunale intende procedere alla riqualificazione dell'intera fascia retrodemaniale, dal confine con il comune di Cagliari sino alla rotonda del Margine Rosso. L'ambito d'intervento interessa la fascia compresa tra l'area in cui insisteva la vecchia viabilità e il canale di guardia delle vasche del Parco naturale regionale Molentargius-Saline. Rimane quindi escluso il tratto pedonale, ambito del demanio marittimo. (segue) (Rsc)