Sardegna: riqualificazione litorale Poetto, a Quartu Sant'Elena progetto da tre milioni di euro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la realizzazione dell'intervento di riqualificazione del litorale Poetto, per la definizione del quale la giunta comunale ha approvato il Documento preliminare alla progettazione nello scorso mese di giugno, è stato concesso un finanziamento complessivo di 3 milioni di euro all'interno del Patto per lo sviluppo della città metropolitana di Cagliari, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc), periodo di programmazione 2014-2020. L'inizio dei lavori è previsto a gennaio del 2022. (segue) (Rsc)