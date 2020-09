Regionali: Ciarambino (M5s), impegno per modificare criteri spesa storica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Per cinque anni De Luca non ha mosso un dito per modificare i criteri di redistribuzione dei fondi tra Nord e Sud, ora si faccia da parte. La prima cosa che farò al governo della Campania sarà siglare un patto con i governatori delle regioni del Mezzogiorno per andare tutti assieme a battere i pugni al tavolo della Conferenza Stato Regioni". Lo ha dichiarato la candidata del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Campania Valeria Ciarambino: "Dobbiamo pretendere il superamento dei criteri della spesa storica e la modifica del riparto del fondo nazionale sanitario, che oggi penalizzano la Campania. Investiremo i 300 milioni annui dell'emigrazione sanitaria per ambulatori e centri diagnostici aperti 24h e 7 giorni su 7. I campani dovranno curarsi in Campania".