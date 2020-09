Sardegna: assessore Satta a Cgil, risolte tante vertenze durante mio mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario regionale della Cgil, Michele Carrus, "risponderà in altra sede" delle parole pesanti pronunciate nei confronti dell'assessore agli Affari regionali Valeria Satta, nel corso di una manifestazione sindacale svoltasi ieri. Lo ha assicurato l'esponente dell'esecutivo regionale sardo: "Un discorso farneticante, ricco di insulti di cattivo gusto e falsità, che non fanno onore alla storia del sindacato e ai lavoratori che rappresenta. La dignità tanto invocata da Carrus - ha spiegato l'assessore - gli sarebbe assai utile per ritrovare un sano equilibrio, anche nell'ambito di una legittima critica, che, però, non deve mai sfociare in accuse gravi e infondate, delle quali risponderà in altra sede". Satta ha ricordato l'azione posta in essere nel corso del suo mandato: "E' bene che Carrus memorizzi come le vertenze 'ereditate' non sono affatto 'rimaste al palo'. Infatti, in poco più di un anno di mandato, sono stati stabilizzati i lavoratori semestrali di Forestas (1.161 persone), che attendevano da 30 anni; procede il tavolo con il Coran per il transito dei lavoratori dell'agenzia Forestas; ed è pronta la piattaforma da presentare ai sindacati". (segue) (Rsc)