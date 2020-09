Sardegna: assessore Satta a Cgil, risolte tante vertenze durante mio mandato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È poi in corso, ha spiegato l'assessore, "il tavolo per scongiurare i licenziamenti dei dipendenti Aras, con il coinvolgimento dei commissari liquidatori, del commissario straordinario dell'agenzia Laore e coi direttori generali del Personale e dell'Agricoltura". "Sono state risolte le problematiche riguardanti la proroga dei contratti dei lavoratori regionali co.co.co. e dei borsisti dell'agenzia Agris", ha ricordato l'assessore agli Affari generali, "e sono state avviate le progressioni interne all'amministrazione regionale, che i dipendenti attendevano da ben 17 anni, ed è prossimo il rientro in Regione dei lavoratori ex Esaf, in attesa dal 2005". "Nel periodo dell'emergenza sanitaria – ha concluso Valeria Satta - non ho mancato di farmi portatrice delle esigenze dei lavoratori regionali, mettendo in essere tutte le soluzioni tecnologiche che consentissero ai dipendenti di lavorare da casa in sicurezza tramite 'smart working' e, per la prima volta nella storia della Regione Sardegna, è stato adottato il piano delle azioni positive, con progetti e proposte per il prossimo futuro a tutela delle lavoratrici e delle categorie più deboli di lavoratori. Ultimo, ma non sicuramente per importanza, la creazione del comparto di contrattazione separata per il Corpo forestale, tanto richiesto e voluto". (Rsc)