Cultura: in Molise incontro a palazzo Vitale sulle prospettive della Biennale

- Confronto "costruttivo", questa mattina nella sala Parlamentino di Palazzo Vitale, tra Regione Molise, Comune di Campobasso, Fondazione Molise Cultura, Fondazione Domenico Fratianni e Comitato scientifico della Biennale dell'Incisione italiana contemporanea Città di Campobasso, sulle prospettive della Biennale stessa e sull'ipotesi di un museo permanente ad essa collegato. Piena disponibilità è stata data dal presidente della Regione Molise Donato Toma circa l'opportunità di includere la Biennale, stabilmente, nella programmazione di Molise Cultura e di lavorare affinché l'opera del maestro Fratianni possa essere inserita in contesto di più ampio respiro, nazionale e internazionale. Per quanto riguarda la realizzazione di un museo dell'incisione, riscontrato l'impegno dell'amministrazione comunale a reperire locali idonei, è stato evidenziato come occorra procedere ad un'analisi accurata del businnes plan al fine di valutare i costi dell'operazione, soprattutto quelli legati alla gestione della struttura. Soddisfazione è stata espressa dagli attori convenuti per un primo passo fatto. (Gru)