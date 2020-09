Cultura: L’Aquila e la Basilica di Collemaggio nell’itinerario della "Restoration week 2020" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo accolto con grande piacere la richiesta, giunta nel luglio scorso dal presidente di Assorestauro, di accompagnare la visita della delegazione internazionale alla Basilica restaurata. Siamo lieti di constatare – afferma Alessandra Vittorini - che il lavoro condotto in questi anni sul patrimonio culturale venga riconosciuto e che il nostro impegno nella divulgazione a livello nazionale e internazionale dei risultati raggiunti trovi riscontro presso i più importanti e autorevoli interlocutori del settore. È un riconoscimento che premia il grande impegno che ha visto in prima linea tutta la squadra della Soprintendenza aquilana nella ricostruzione della città e del territorio fin dal 2009 e tutti gli altri protagonisti di questo complesso percorso. L'inserimento della Basilica di Collemaggio e della tappa aquilana nella "Restoration Week 2020" produrrà certamente ricadute positive sul piano della conoscenza e del confronto disciplinare su quanto fatto finora qui e sul ruolo centrale del restauro nella ricostruzione post sisma". La giornata proseguirà a Santo Stefano di Sessanio, con la conferenza "Turismo sostenibile: Il recupero dei territori e dei siti di valore storico a fini ricettivi". L'intervento di apertura, affidato ad Alessandra Vittorini, dal titolo "L'Aquila 2009. Back to the future. Cultural heritage and reconstruction challenges" illustrerà il lavoro svolto dalla Soprintendenza nella ricostruzione e nel restauro della città e del territorio, e il ruolo trainante del patrimonio culturale nella rinascita delle comunità e dei luoghi colpiti dal sisma. (Gru)