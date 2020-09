Molise: Fanelli (Pd), oltre sei milioni per le attività produttive dei Comuni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Fanelli, "tutti i Comuni avranno finalmente la possibilità di utilizzare il contributo per sostenere economicamente piccole e medie imprese del territorio. Si tratta di contributi a fondo perduto che potranno essere spesi per la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'innovazione, l'ampliamento. Incluso quello relativo all'innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, così come le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on line e di vendita a distanza. Ma i contributi a fondo perduto potranno essere utilizzati anche per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi, attrezzature, opere murarie e impiantistiche e spese di gestione delle attività. Finalmente - sottolinea la rappresentante del Partito democratico - le aree interne hanno ottenuto la ribalta che meritavano ed alle attività commerciali e produttive di questi territori è stato riconosciuto un ruolo determinante per lo sviluppo e la coesione. La strada tracciata è quella giusta e finalmente la riduzione delle distanze, oggi, sta divenendo realtà". (Gru)