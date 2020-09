Sardegna: riqualificazione litorale Poetto, a Quartu Sant'Elena progetto da tre milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'obiettivo principale dell'intervento è la riqualificazione dell'intero ambito retrodemaniale del Poetto di Quartu - commenta l'assessore ai Lavori pubblici del comune di Quartu Sant'Elena - Piero Piccoi -. Tale riqualificazione dovrà avvenire mediante la messa in sicurezza di tutto l'ambito, a cui dovrà seguire il ripristino, l'adeguamento e l'integrazione dei servizi tecnologici esistenti. Parliamo quindi di acqua, luce, fogna bianca, fogna nera, antincendio, servizi igienici e videosorveglianza. È pertanto prevista la connessione tra percorsi ciclo-pedonali esistenti e nuovi tratti percorribili a piedi e in bicicletta - prosegue l'esponente della giunta Delunas -, nonché il rafforzamento dell'infrastrutturazione dell'area sportiva, che verrà adibita a spazio per attività ludico-sportiva permanente al fine di permettere il suo utilizzo senza limitazioni derivanti dalla mancanza del certificato di prevenzione incendio". (segue) (Rsc)