Campania: Cirielli (Fd'I), Passariello non candidato per questioni politiche, lo querelo

- “Fanno sorridere e per certi versi inorgoglire le dichiarazioni di Luciano Passariello che vuole querelarmi, ma non capisco neanche il motivo. A suo tempo spiegai che lo avevamo estromesso dalla possibilità di essere in lista alle elezioni regionali in Campania facendo riferimento alla sua condotta politica e non certamente alle vicende relative alla sua condotta giudica o personale, sulle quali non ho alcun elemento per parlare”. Lo ha dichiarato, in una nota, il questore della Camera dei Deputati e presidente della direzione nazionale di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli: “Il ruolo ambiguo assunto da Passariello nei confronti del presidente De Luca, di cui doveva essere oppositore, e la scelta di collaboratori che hanno creato non pochi imbarazzi al partito, ci hanno resi liberi di valutare la morale in politica, in maniera assai più severa rispetto ai parametri della legge e dei comportamenti personali". (segue) (Ren)