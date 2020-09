Campania: Fratelli d'Italia, condanna per aggressione nostro dirigente a Volla (Na)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Condanniamo la vile aggressione, con minacce e intimidazioni, della quale e' stata vittima stamani il nostro dirigente di Volla (Na) Ivan Russo al quale va la nostra piena solidarietà e vicinanza". E' quanto hanno dichiarato in una nota la dirigente nazionale per le Politiche per il Sud di Fd'I, Gabriella Peluso, e il coordinatore provinciale di Fd'I, Nello Savoia: "Stamani, poco dopo le 5, il nostro dirigente e' stato bloccato da due uomini a bordo di una motocicletta a Volla ed e' stato aggredito e gli e' stato intimato di "finirla di attaccare" alludendo chiaramente al suo ruolo politico. Tale aggressione, regolarmente denunciata ai carabinieri, e' di una gravità unica e domani ci porteremo dal Prefetto di Napoli per chiedere garanzie a difesa del nostro dirigente politico e serie indagini per individuare i responsabili dell'aggressione e i mandanti'. (Ren)