Abruzzo: 19 nuovi bus di ultima generazione per la flotta regionale

- Ulteriori 19 autobus di ultima generazione, prodotti dall'italiana Iveco, sono entrati a far parte della flotta mezzi di Tua, l'azienda di trasporti della Regione Abruzzo. La presentazione dei nuovi veicoli è avvenuta ieri mattina a Pescara, nel piazzale della sede di Tua. Nella ripartenza, viene sottolineato dalla Regione, "è indispensabile poter contare su una flotta di autobus moderna e sicura che, ad esempio, attraverso il ricambio dell'aria, in un solo minuto consente di trasportare i passeggeri nelle condizioni di maggior sicurezza possibile. La consegna di questi mezzi, a pochi giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico, arriva al momento propizio per sperimentarne l'efficienza e la funzionalità nell'ottica del rinnovamento tecnologico del parco automezzi". Inoltre, si sta lavorando anche per compensare le eventuali carenze di corse nelle ore di punta e venire incontro ad esigenze particolari anche con il noleggio di mezzi privati. L'auspicio della Regione è che il ministero delle Infrastrutture sappia farsi carico delle maggiori spese e delle minori entrate che gravano sulle aziende del trasporto pubblico locale anche perché la paura del contagio porta molte persone a scegliere modalità alternative di trasporto. In più, il lavoro agile da casa contribuisce a diminuire le necessità di spostamento. Senza contare le problematiche legate alle misure di sicurezza anti Covid-19, il rispetto delle quali ha implicato sui mezzi una diminuzione sensibile del numero di passeggeri che è possibile trasportare. Circostanza che, soprattutto nelle ore di punta, comporta la necessità di raddoppiare o addirittura triplicare le corse con ovvie ripercussioni sui costi del servizio. Intanto, mentre il negoziato tra la Conferenza delle Regioni e il governo centrale prosegue, la Regione Abruzzo, "continuerà ad operare nella consapevolezza che il trasporto pubblico rappresenta un diritto costituzionale che deve essere assolutamente garantito a tutti i cittadini". (Com)