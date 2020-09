Piemonte: a Biella nasce la biblioteca virtuale della salute, la Regione stanzia 1,7 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sua missione consiste nel costruire un sistema regionale di accesso organico e sistematico alle informazioni e alle conoscenze utili ai professionisti della sanità al fine di permettere ai professionisti della salute di prendere decisioni di qualità; razionalizzare i costi che le strutture coinvolte affrontano annualmente per finanziare le loro raccolte bibliografiche e pianificare l’integrazione tra le risorse cartacee ed elettroniche, progettando servizi che ne favoriscano la fruibilità. La Biblioteca attribuisce anche una particolare rilevanza alla formazione dedicata agli operatori professionisti dell’informazione in ambito sanitario e mira al riconoscimento della figura professionale del bibliotecario/documentalista biomedico, il cui compito, oltre alla gestione del patrimonio bibliografico, è di facilitarne e incoraggiarne la fruizione per l’utente finale, sostenendo l’applicazione dell’evidenza scientifica alla pratica clinica. Per l’assessore regionale alla Formazione si tratta di uno strumento molto importante, fortemente voluto e sostenuto dalla Giunta, che conferma l’eccellenza della Sanità piemontese non soltanto per quanto riguarda la clinica, ma anche per gli strumenti che vengono messi a disposizione dei nostri specialisti che, attraverso la Biblioteca, possono accedere alle più recenti fonti e ricerche in ambito scientifico, che possono essere così applicate alla clinica migliorando le cure rivolte ai pazienti. L’assessore si è detta orgogliosa che tale fondamentale realtà sia gestita dall’Asl di Biella, che in questi anni, così come nel periodo della gestione dell’emergenza Covid-19, ha dimostrato efficienza, competenza e un livello di eccellenza davvero encomiabile. (Rpi)