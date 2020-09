Lavoro: in Abruzzo sinergia formativa fra Federmanager e Università di Teramo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiama "Verso il lavoro" ed è un'iniziativa per sviluppare conoscenze e competenze utili nel passaggio dallo studio al mondo del lavoro. Un ciclo di incontri, che si terranno online da ottobre a novembre, voluto da Federmanager Abruzzo e Molise e organizzato in sinergia con Really New Minds, spin off dell'Università di Teramo con la collaborazione delle sedi territoriali di Confindustria. "Si tratta di un corso rivolto a laureati, studenti universitari e diplomati", spiega il presidente dei Federmanager Abruzzo e Molise, Florio Corneli, sottolineando che "si partirà il 10 ottobre, sono previsti 6 incontri di 4 ore, essenzialmente online, ma, ove possibile, con momenti in presenza. Questa intesa arriva in un momento di grandi trasformazioni, molte delle quali legate alla pandemia. Per il mondo del lavoro è un atto voluto e anche dovuto, perché stabilisce un ponte necessario al rinnovamento e al progresso dell'imprenditoria e del mercato, una specie di faro generazionale che servirà anche alla nostra regione, perché accoglie energie nuove e le incanala al fine di renderle proficue. Per chi passa dagli studi al mondo del lavoro è importante orientarsi, conoscere concretamente il comparto produttivo e avere abilità necessarie per accedervi e muoversi al suo interno con successo". (segue) (Gru)