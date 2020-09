Campania: De Luca, attesi da mesi difficili ma esaltanti, il futuro è già iniziato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cari amici, ci avviamo verso mesi che avranno ancora difficoltà ma che credo possano essere mesi esaltanti e di grandissimo interesse per noi e per i nostri figli. per tutto quello che abbiamo fatto in questi anni, per i progetti che sono in corso, per quello che ci prepariamo a fare, possiamo dire davvero che il futuro è già cominciato in Campania". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)