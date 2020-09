Campania: De Luca, si aspettavano l'ecatombe se fosse accaduto noi zittiti per 50 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si aspettavamo l’ecatombe. Non c’è stata. Siamo diventati in Italia un modello di efficienza e operativitià. Così abbiamo conquistato una cosa che non ha prezzo, la dignità di Napoli e la Campania. Sorridevamo, oggi ci presentiamo a testa alta in Italia ed Europa. Da Napoli e Campania lezioni di efficienza e coraggio politico. Se fosse successo da noi quello che è accaduto altrove in Italia, ci avrebbero chiuso la bocca per cinquant’anni. Noi siamo persone civile diversamente da chi ogni tanto viene da Milano, tutto sbracato, a prenderci in giro. Non ci siamo mai permessi di fare speculazioni". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)