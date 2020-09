Sardegna: operazione "Mare sicuro", 114 soccorsi durante l'estate da Guardia costiera Olbia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito di "Mare sicuro" è stata avviata anche la campagna "Spiagge e acque libere" che ha visto impegnato il personale dell'intera direzione marittima in interventi mirati per restituire alla pubblica fruizione 10.881 metri quadrati di spiaggia libera e di acque riservate alla balneazione che risultavano abusivamente occupati abusivamente da attrezzature da spiaggia e barche. I militari delle capitanerie quest'anno sono dovuti intervenire anche per far rispettare le norme per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, informando e verificando sulla corretta applicazioni sia gli operatori turistici sia gli utenti. (Rsc)