Campania: De Luca, prepariamoci alla guerra per riparto risorse Ue

- "Abbiamo proposto dieci progetti per Napoli, masterplan per litorale domitio e costa sud fino a Capaccio. Dobbiamo reggere per questi sei-otto mesi finché non arriva il vaccino ma bisogna lavorare a piano di sviluppo rurale. Utilizzare il 1,3 mld per l'edilizia ospedaliera, conquistati dopo uscita da commissariamento sanitario. Prepararci a usare miliardi di euro di fondi europei. Prepariamoci a fare una guerra per il riparto delle risorse. In Campania non dovranno arrivare le briciole. Quando qualcuno viene da Milano a prenderci in giro, dobbiamo far sapere che al sud deve arrivare il 40 percento dei fondi europei. Occasione unica per i nostri figli, non si scherza più. Difendere con unghie e denti territori, altro che stupidaggini". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)