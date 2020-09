Regionali: Gallo (M5s), impresentabili campani se eletti decadranno, elettori facciano pulizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il voto di dopodomani abbiamo il potere di decidere se far rispettare 2 semplici regole. I partiti si sono dati un codice di autoregolamentazione che i tredici candidati soprannominati come gli impresentabili non rispettano. Tra di essi c'è anche chi non rispetta la legge Severino che prevede l'incandidabilità, decadenza o sospensione per chi ha avuto condanne definitive. Se eletti decadranno come accadde per Berlusconi". Lo ha scritto sui social il deputato M5s Luigi Gallo: "Per questo è importante il lavoro che ha svolto la commissione Antimafia, fornendo a tutti noi l'elenco degli impresentabili, perchè solo collettivamente possiamo spazzare via chi non restituisce alle istituzioni e alla politica un' immagine degna di fiducia. Ora tocca anche a voi fare pulizia con il vostro voto". (Ren)