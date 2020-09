Cagliari: vendeva capi d'abbigliamento contraffatti, commerciante denunciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un commerciante di abbigliamento del centro storico di Cagliari è stato denunciato dai militari della II compagnia Guardia di finanza di Cagliari per aver messo in vendita nel suo negozio capi d'abbigliamento contraffatti. I finanzieri, durante un controllo, hanno trovato nell'esercizio commerciale 36 capi d'abbigliamento contraffatti e 467 etichette di uno specifico marchio che venivano applicate ad abbigliamento prodotto da altre case, inducendo così in errore il consumatore. Gli articoli contraffatti e le etichette sono stati sottoposti a sequestro e il titolare dell'esercizio commerciale denunciato a piede libero per le fattispecie di reato di vendita di capi d'abbigliamento recanti marchi contraffatti e frode in commercio. L'attività si inserisce nella quotidiana e costante azione di controllo economico del territorio e mira a contrastare i fenomeni della contraffazione e il commercio di prodotti non sicuri che danneggiano il mercato, sottraggono opportunità e lavoro alle imprese che rispettano le regole, mettono in pericolo la salute dei consumatori: dall'inizio dell'anno, in tale ambito sono state effettuate numerose attività che hanno consentito di sottrarre dal mercato 993.414 prodotti non sicuri, 9.298 articoli contraffatti, sanzionare 10 soggetti, denunciarne 11 di cui 3 tratti in arresto. (Rsc)