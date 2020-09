© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo completare piano trasporto pubblico urbano. Mille autobus nuovi, metà già in servizio. Un’azienda unica di trasporto regionale per dare aiuto ad Anm e Ctp, piani industriali seri e non demagogici per salvare lavoro e avere aziende in attivo". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)