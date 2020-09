© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio ricordare le nostre famiglie, i nostri figli contano mille volte di più delle bandiere di partito. Quando è in gioco salute e lavoro, conta la capacità amministrativa e il coraggio di decidere in tempi giusti". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)