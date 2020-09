Coronavirus: Asl Napoli 2 Nord, effettuati oltre 11.500 test al personale scolastico, 2 positivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Antonio d’Amore, direttore generale dell’Asl Napoli 2 Nord, ha detto: “Ringrazio i Medici di Famiglia e il personale docente ed Ata per la collaborazione e la disponibilità evidenziata nel portare avanti lo screening 'Scuola sicura'. Essere riusciti ad effettuare oltre 11.500 test in meno di 30 giorni è un risultato importante che testimonia ancora una volta il livello di responsabilità e impegno che il nostro territorio riesce ad esprimere. Rinnovo l’invito a tutti docenti e al personale scolastico che non lo abbiano ancora fatto a sottoporsi ai test sierologici. Sappiamo i timori e le difficoltà che il mondo della scuola e le famiglie stanno vivendo in queste settimane. Saremo vicini ai docenti ed alle famiglie nel vivere quanto più serenamente possibile questo anomalo anno scolastico", ha concluso. (Ren)