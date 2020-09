Abruzzo: a Pescara ripreso processo su tragedia di Rigopiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' ripreso stamani dinanzi al gup del Tribunale di Pescara, dopo la lunga sosta a causa della pandemia Covid, il processo per la tragedia dell'hotel di Rigopiano di Farindola (Pe) dove il pomeriggio del 18 gennaio 2017 morirono 29 persone, fra ospiti e dipendenti del resort travolto da una valanga che si abbattè sulla struttura. Una tragedia che fece enorme impressione ma anche molto scalpore sopratutto per i ritardi con cui scattarono i soccorsi. Per celebrare in sicurezza questa udienza preliminare davanti al gup Gianluca Sarandrea, il presidente del tribunale Angelo Mariano Bozza ha dovuto far predisporre cinque aule (collegate con maxi schermi) per consentire alle oltre 250 parti di partecipare all'udienza. In questo processo due sono i filoni ancora distinti. Quello principale si riferisce al disastro e vede coinvolti 25 imputati fra i quali la Regione, Provincia, comune di Farindola e prefettura di Pescara. Le accuse vanno dal disastro colposo all'omicidio e lesioni colpose plurime, dall'abuso d'ufficio al falso ideologico, che riguardano in particolare la mancata realizzazione della carta del pericolo valanghe. Il secondo filone sulla frode processuale e il depistaggio vede coinvolti sette imputati, tutti della prefettura di Pescara compreso l'ex prefetto Francesco Provolo.(Gru)