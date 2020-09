Piemonte: Regione, con una foto su Instagram due soggiorni gratis in località turistiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soggiorni premio di due notti in località turistiche del Piemonte alle 7 migliori fotografie che ritraggono scenari non consueti della regione. L’iniziativa lanciata dalla società di promozione turistica VisitPiemonte si chiama "Il Piemonte che non ti aspetti" ed è un concorso su Instagram che raccoglierà fino al 21 ottobre 2020 gli scatti più originali sui temi della Libertà della Bellezza del Gusto e dello Spirito. Per partecipare, basta postare sul proprio profilo pubblico una foto oppure un video, un collage o gallery fotografica, che esprima in modo originale la propria vacanza ideale in Piemonte, accompagnato da una didascalia di massimo 200 caratteri. Il tutto, usando gli hashtag #ilPiemontechenontiaspetti e #VisitPiemonte, taggando inoltre l’account Instagram @Visit_Piemonte e @LonelyPlanet. Il Concorso - spiega l’assessore regionale alla Cultura, al Turismo e al Commercio, Vittoria Poggio - rientra nel piano di comunicazione #Ripartiturismo e rappresenta una leva di coinvolgimento digitale di un pubblico giovane di potenziali visitatori della nostra regione. (segue) (Rpi)