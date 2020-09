© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' stato pubblicato in queste ore il bando per i lavoratori dello spettacolo e comparto audiovisivo, daremo una mano anche a loro. Daremo il contributo per i fitti, sia direttamente come Regione che trasferendo risorse a Comuni che fanno le graduatoria". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)