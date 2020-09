Campania: De Luca, interrompere emorragia di giovani che vanno via per lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Interrompere emorragia di giovani che vanno via dalla Campania. Varato concorso per 10mila giovani, i primi 2.500 hanno cominciato a lavorare presso i Comuni. Ci stiamo preparando a quello che ci sarà tra due mesi quando scade cassaintegrazione, dobbiamo dare una mano a lavoratori preoccupati per il futuro. Prepariamo piano sostegno a industrie e imprese agricole campane. Al lavoro per defiscalizzare, dobbiamo detassare utili d’impresa al 100 percento. Creare condizioni di attrattività per nostra Regione". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)