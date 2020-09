Campania: De Luca, oggi guardiamo con dignità all'Italia e all'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi guardiamo con dignità e a testa alta tutta Italia e l’Europa. Noi stiamo già guardando al futuro quando, in questi mesi, abbiamo approvato piano socioeconomico da 1 mld di euro, nessuna Regione d’Italia lo ha fatto in queste proporzioni. Investimenti per contributi a piccole imprese, giovani professionisti, lavoratori stagionali, studenti universitari, aziende agricole, famiglie con disabili, a 200mila pensionati al minimo. Dobbiamo essere orgogliosi". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)