Campania: De Luca, sbloccato il cantiere per il policlinico di Caserta

- "Finalmente si sblocca il cantiere del policlinico di Caserta. Il governo ha firmato il decreto per la transazione che garantirà la prosecuzione di un'opera strategica per l'intero territorio. Confermiamo che la Regione mette in campo 50 milioni per dotare la struttura di tecnologie e attrezzature all'avanguardia. È una svolta decisiva per un intervento storico nell'area di Caserta". Lo ha scritto sui social il governatore della Campania Vincenzo De Luca.(Ren)