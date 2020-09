Campania: Odierna (Lega), carenza idrica, mi batterò nelle sedi opportune per risolvere il problema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Carenza idrica costante a Episcopio, non è pensabile che i cittadini nonostante gli alti costi in bolletta devono subire anche questo. Nella frazione di Sarno, alcune zone risentono, in maniera anche drammatica, di una notevole riduzione nella distribuzione di acqua potabile". Lo ha denunciato tutto è il candidato al consiglio regionale della Campania Sebastiano Odierna, con Lega Salvini. "E' davvero sconvolgente che nel 2020 esistono ancora interi territori della città che subiscono la carenza idrica – ha spiegato Odierna - Accade a Episcopio, nella frazione di Sarno (Salerno), in particolar modo in via Curti, dove dal mese di maggio, in piena emergenza Covid, si verificano continue interruzioni della fornitura idrica, in particolar modo nei weekend, ma non solo. È chiaro ed evidente che le condizioni delle reti idriche che riforniscono il territorio, non sono, per usare un eufemismo, per niente ottimali. Tutto questo, naturalmente, depotenzia in maniera consistente, ed in particolare nel periodo estivo, l'erogazione dell'acqua potabile. L'acqua mancherebbe, stando alle continue denunce inascoltate dei cittadini, per tutto il giorno riprendendo la fornitura solo in qualche ora, e quando c'è arriva con una quantità insufficiente. Persone che dopo una giornata intera di lavoro tornano a casa e non riescono nemmeno a farsi una doccia: una situazione da terzo mondo. La cosa assurda è che nonostante le ripetute proteste dei cittadini nessuno prende provvedimenti". (segue) (Ren)