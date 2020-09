Campania: Odierna (Lega), carenza idrica, mi batterò nelle sedi opportune per risolvere il problema (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La problematica è stata segnalata più volte - ha aggiunto Odierna - ma finora non ci sarebbero state risposte. Particolarmente grave la situazione per chi ha dei problemi di salute, diversamente abili, bambini e persone anziane in casa. Tutte queste proteste da maggio si sono rivelate infruttuose, visto che la situazione non è cambiata. Ho ricevuto tantissime segnalazioni da parte dei residenti di via Curti che chiedono risposte ed una soluzione immediata. Porterò la questione nelle sedi opportune per chiedere subito la risoluzione del problema, oltre a chiedere una azione di controllo e monitoraggio costante, ma soprattutto chiedo sin da subito alla Gori di potenziare la rete idrica al più presto. Oltre a via Curti, la rete idrica sta cedendo ovunque, basta vedere i guasti improvvisi su tutto il territorio governato dalla Gori. Ed è proprio a loro che mi rivolgo: non è pensabile aumentare sempre di più i costi in bolletta mentre i servizi sono sempre più scadenti. Il governatore della Campania, addirittura ha fatto una campagna elettorale 5 anni fa, contro la Gori, a favore dell'acqua pubblica. Oggi, oltre ad essere ancora privata l'acqua, non arriva nemmeno più nelle nostre abitazioni". (Ren)