Sardegna: armi e reperti archeologici nascosti in casa, in manette 40enne a Guspini

- Una pistola, munizioni ma anche reperti archeologici sono stati scoperti dai Carabinieri del Nucleo di tutela del patrimonio culturale di Cagliari nell'abitazione di un agricoltore 40enne di Guspini, nel Medio Campidano. L'uomo è stato individuato grazie ad un'indagine partita nel febbraio scorso che ha portato al recupero di armi, munizioni, reperti archeologici, strumenti per lo scavo e per le ricerche di superficie ritrovati nel corso delle perquisizioni a carico di quattro persone della zona di Oristano, già conosciute dai Carabinieri per la Tutela del patrimonio culturale. L'agricoltore di Guspini era spesso in contatto con i quattro oristanesi e molto attivo sui canali di vendita online, soprattutto per l'acquisto di monete antiche (sono state individuate ben 80 transazioni). (segue) (Rsc)