Trasporti: Cozzolino (Pd), Ue sostiene sviluppo Sud Italia, migliori connessioni ferroviarie tra Puglia e Campania

- Migliorando le connessioni ferroviarie della Regione Puglia e della Regione Campania, l'Europa conferma la sua volontà di sostenere lo sviluppo socio-economico del Mezzogiorno. Lo ha dichiarato l'eurodeputato del Pd, Andrea Cozzolino, spiegando che "ieri sera il Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti (Bei) ha dato il via libera a un finanziamento di 2 miliardi di euro destinato ai lavori di raddoppio e realizzazione della linea ferroviaria ad Alta velocità tra Napoli e Bari". Questa è "l'operazione più importante mai approvata dalla Bei per un singolo progetto e permetterà di andare da Bari a Napoli in 2 ore e fino a Roma in tre ore". Questo dimostra, per l'eurodeputato, che "l'Europa sostiene i grandi progetti ferroviari nel Mezzogiorno segno di una mobilità sempre più sostenibile e integrata" e che, "potenziando il corridoio ferroviario europeo Scandinavo-Mediterraneo, tramite il miglioramento delle connessioni della Regione Puglia e della Regione Campania, l'Europa conferma la sua volontà di sostenere lo sviluppo socio-economico del Mezzogiorno, con importanti benefici occupazionali per tutta la popolazione che coinvolgeranno più di duemila famiglie". "Partendo dalla Puglia e dagli sforzi fatti dalla giunta di Michele Emiliano, diamo il via a una rivoluzione nella mobilità dei cittadini del Sud Italia", ha concluso. (Beb)