Coronavirus: donna positiva si presenta ad anagrafe, tamponi per 13 persone e per sindaco

- Sarà segnalata all'autorità giudiziaria la donna che lo scorso lunedì pomeriggio si è presentata all'ufficio anagrafe del comune di Gonnosfanadiga, in provincia di Cagliari, per sbrigare delle pratiche pur sapendo di essere positiva al Covid e di dover osservare la quarantena. Tredici persone, venute a contatto con la donna, impiegata della Pubblica amministrazione, dieci utenti e tre dipendenti comunali saranno sottoposti a tampone. L'ufficio anagrafe è stato chiuso e sottoposto a sanificazione. Il sindaco del paese, Fausto Orrù, anch'egli venuto a contatto con la donna, si è posto in isolamento volontario e sarà sottoposto anch'egli a tampone. Il primo cittadino ha segnalato il fatto ai Carabinieri che ora stanno indagando e inoltreranno un rapporto alla procura della Repubblica di Cagliari. A sua giustificazione la donna ha fatto presente il fatto di essere stata convocata dagli impiegato comunali per il disbrigo di alcune pratiche e di aver scelto il pomeriggio, poco prima dell'orario di chiusura, per evitare che ci fosse troppa gente. Una giustificazione che non ha convinto il sindaco che l'ha segnalata all'autorità giudiziaria. (Rsc)