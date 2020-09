© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tar "non ha dato ragione" alle regioni Piemonte e Sardegna, "ha accolto alcune sospensive". Lo ha precisato il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia a "L'Aria che tira" su la7. La Sardegna ha scelto "la strada sbagliata" bloccando la circolazione "sulla quale non ha competenza", ha chiarito il ministro. (Rin)