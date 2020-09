Regionali: Ciarambino, "Il Mattino" scambia i buoni per cattivi e tra gli impresentabili mette anche me

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A chi continua a distorcere l'informazione per attaccare la mia forza politica ho fatto le ossa. Neppure mi sorprendo più quando notizie su misure fondamentali a nostra firma vengono sistematicamente "dimenticate" da certa stampa. Ma mai sarei arrivata a credere che una storica e prestigiosa testata come Il Mattino arrivasse al punto da capovolgere la notizia, e che gli unici buoni della storia venissero fatti passare per cattivi assieme ai veri cattivi. Si fa fatica a crederlo, ma è accaduto davvero". Così la candidata del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Campania Valeria Ciarambino in un post sulla sua pagina Fb. "Il sito web del Mattino – ha spiegato Ciarambino - pubblica ieri, alle 18.19, il pezzo sulla black list della Commissione Parlamentare Antimafia dei candidati impresentabili alle elezioni regionali. Si scopre, ma questo già lo sapevamo, che la nostra regione ha numero più alto di impresentabili del resto d'Italia, ben nove, cinque dei quali distribuiti nelle liste del tre volte ricandidato Vincenzo De Luca e quattro in quelle del tre volte ricandidato Stefano Caldoro. A tirare la volata a questi due ci sono imputati per associazione mafiosa, voto di scambio politico mafioso, riciclaggio, concussione, oltre al condannato per peculato". (segue) (Ren)