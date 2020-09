Campania: Passariello, "questione morale", ho querelato Edmondo Cirielli (Fd'I)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Così come avevo anticipato nel mio comunicato stampa del 25 agosto scorso e, fatte le dovute ed opportune considerazioni, per il tramite del mio legale Alfonso Laudonia, ho provveduto a querelare Edmondo Cirielli per diffamazione in ragione delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso nell'intervista a Il Mattino in data 24 agosto, sulla mia persona riferendosi alla questione morale". Lo ha dichiarato in una nota il consigliere regionale Luciano Passariello. (Ren)