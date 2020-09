Campania: De Luca, rilancio con buona amministrazione e superamento palude burocratica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io credo che oggi possiamo e dobbiamo guardare con fiducia al futuro, che è lavoro e grandi servizi di civiltà. Questo lavoro produrrà risultati a due condizioni: che siamo bravi sul piano amministrativo, capaci di dotarci progetti per accedere a pieno a fondi europei. E a condizione che la Regione Campania non sia una palude burocratica, un’istituzione morta in cui non si decide mai niente. Queste precondizioni per determinare svolta di sviluppo straordinaria per nostra Regione". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)