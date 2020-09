Sardegna: operazione "Mare sicuro", 114 soccorsi durante l'estate da Guardia costiera Olbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 114 le persone soccorse in mare, 31.550 i controlli effettuati, 734 le sanzioni amministrative comminate. Questi alcuni dei numeri della campagna di sicurezza "Mare sicuro 2020" portata avanti per tutta l'estate dalla direzione marittima della Guardia costiera di Olbia sui 966 km di costa del nord Sardegna, che si estendono da Porto Tangone, a sud di Alghero, fino a Capo Monte Santu, a sud di Orosei. L'operazione si è conclusa il 13 settembre: "Particolare attenzione si è posta nella verifica dello stato di conservazione delle coste e del demanio marittimo in genere, rilevando occupazioni non autorizzate, con l'installazione di strutture balneari prive di concessione, in ampliamento delle aree consentire o in difformità alla tipologia dell'utilizzo concesso", spiega il direttore marittimo, capitano di vascello, Maurizio Trogu. (segue) (Rsc)