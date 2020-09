Sardegna: Gdf smaschera due evasori totali nel Sulcis, occultati ricavi per oltre 323 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 323 mila euro complessivi di ricavi occultati al fisco. Due società del Sulcis-Iglesiente operanti rispettivamente, una nel settore della carpenteria e l'altra nel settore alimentare, sono finite nei guai dopo una verifica dei militari della Guardia di finanza (Gdf) della tenenza di Iglesias. Le operazioni di controllo hanno consentito di rilevare che entrambe le imprese, oltre ad aver tenuto irregolarmente i registri obbligatori previsti dalla vigente normativa fiscale e a non aver presentato le dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette e dell'Iva, hanno omesso di dichiarare, in un caso, ricavi per complessivi 103.717 euro e un'Iva pari a 22.820 euro e, nell'altro, guadagni per 221.267 euro ed un'Iva di 22.348 euro, qualificandosi "evasore totale" per le annualità, rispettivamente, 2014 e dal 2014 al 2018. (Rsc)