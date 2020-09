Campania: Coldiretti, dalla Regione sei milioni di euro per gli agriturismi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Terranostra Campania Manuel Lombardi ha dichiarato: "Il bonus è una risposta concreta alla crisi che ha limitato fortemente la circolazione delle persone, causando un blocco delle attività nei mesi del lockdown. Durante quel periodo difficile abbiamo scelto, con senso di responsabilità, di chiudere prima che ci fosse imposto, continuando però a garantire la produzione di cibo attraverso l'attività agricola". Il direttore regionale di Coldiretti Salvatore Loffreda ha detto: "Siamo estremamente soddisfatti per il lavoro svolto dai nostri uffici tecnici, sostenuto nei tavoli regionali con il presidente Gennarino Masiello. L'erogazione di questo bonus nasce dalla capacità di leggere la realtà e proporre cambiamenti quando il tessuto imprenditoriale lo richiede. Ora il nostro sforzo deve concentrarsi su un altro comparto che ha patito e che patisce ancora pesantemente le conseguenze del lockdown: il vitivinicolo. Oltre alla distillazione di soccorso, che ha consentito di respirare, occorre mettere in campo interventi strategici per far ripartire velocemente il mercato del vino". (Ren)