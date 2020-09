Cultura: "La Tempesta" di Shakespeare alla Madonnina del porto a Pescara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Assessorato alla Pesca del comune di Pescara, Flag Costa di Pescara, L.a.a.d. Onlus, teatro stabile d'Abruzzo e compagnia teatrale "Torre del Bardo": tutti uniti per mettere in scena lo spettacolo "La tempesta", di William Shakespeare, nell'area della Madonnina del porto di Pescara. La presentazione dell'evento si è tenuta questa mattina nella sala Giunta del comune di Pescara. L'iniziativa che vedrà andare in scena la famosa opera di Shakeaspeare è in programma domani sera, venerdì 18 settembre alle ore 21, e ha l'obiettivo di promuovere la cultura del teatro nel contesto della marineria pescarese. Andrea Mammarella, direttore del Flag Costa di Pescara, ha sottolineato come tale evento rappresenti l'occasione della comunità della pesca di entrare in contatto con altre realtà. "Alla messa in scena - ha spiegato - partecipano diversi rappresentanti della comunità dei pescatori, sia in qualità di comparse durante, sia in veste di consulenti e collaboratori nell'ambito dell'organizzazione scenica". (Gru)