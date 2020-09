Droga: sequestrata piantagione di cannabis nel Salernitano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Colliano (Sa) hanno sequestrato oltre 210 piante di cannabis aventi un’altezza oscillante tra il metro e il metro e mezzo e giunte quasi allo stato ottimale di maturazione. La piantagione era a Piano di Nocelle, in agro del comune di Colliano. I militari hanno individuato i proprietari del fondo, entrambi di Colliano, uno dei quali già noto alle Forze dell’ordine, ma la perquisizione domiciliare nei loro confronti, volto a trovare eventuali sostanze stupefacenti, non ha prodotto risultati. Campioni delle piante di cannabis sono stati inviati ai laboratori specializzati dell’Arma per determinare il contenuto di Thc. (Ren)